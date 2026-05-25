Pendik\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

PENDİK'te hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı motosikletle otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 18: 00 sıralarında Batı Mahallesi Karanfil Sokakta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.