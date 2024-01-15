PENDİK\'te Perde İmalatı Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

PENDİK'te perde imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 3 katli binanın giriş katındaki perde imalatı yapan iş yerinde çıktı. Belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralananın olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.