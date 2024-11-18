Pendik'te Servis Şoförü Kadını Vurdu, Kendini Yaraladı - Son Dakika
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Pendik'te Servis Şoförü Kadını Vurdu, Kendini Yaraladı

Pendik'te bir servis şoförü, tartıştığı kadını vurduktan sonra kendini ağır yaraladı.

18.11.2024 15:48
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Pendik'te, okul servisinde tartıştığı kadını silahla vurarak öldüren şüpheli, kendisini ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı'nda 34 LAJ 563 plakalı servis aracında sürücü B.A. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen Güllü Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli B.A, Güllü Ö'ye silahla ateş etti. ???????Daha sonra aynı silahla kendisine ateş eden B.A. ise ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde Güllü Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan servis şoförü B.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüphelinin kadını vurduktan sonra telefonla ağabeyini arayıp olayı anlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Pendik, Güncel, Güllü, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Servis Şoförü Kadını Vurdu, Kendini Yaraladı - Son Dakika

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