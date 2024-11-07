Pendik'te Taciz ve Bıçaklı Kavga Davası

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Pendik'te, börekçi çalışanının sipariş götürdüğü kadına mesaj atarak tacizde bulunduğu iddiası üzerine çıkan kavgaya ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı.

Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ömer Demir getirildi. Müşteki sanıklar Uğur B. ve İbrahim Demir ile müşteki Burçin B'nin de katıldığı duruşmada, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Savunmasını yapması için söz verilen tutuklu Ömer Demir, olay günü Uğur B'nin içeri gelerek selam verdiğini, ardından kardeşi İbrahim Demir'in yanına gittiğini ifade ederek, "O sırada bağırış sesleri duydum. Bıçakla çalıştığım için elimde bıçak vardı. Uğur B. kardeşimi önüme attı. Kafası kanlar içindeydi. Kardeşimi öyle görünce bıçağı salladım." dedi.

Demir, müşteki Burçin B'nin kavga bittiği sırada geldiğini ve kendisine mesajları gösterdiğini anlatarak, "O an ve karakolda kendilerinden özür diledim. 'Bana söyleseydiniz gerekirse ben kardeşimi karakola teslim ederdim, olay buralara kadar gelmezdi.' dedim. İki aydır tutukluyum ikametgahım bellidir. Kaçma şüphem yoktur." diyerek tahliyesini talep etti.

Müşteki sanık Uğur B. ise ifadesinde eşinin arayıp haber vermesi üzerine mesaj olayını öğrendiğini ve yalnızca konuşmak amacıyla börekçiye gittiğini söyledi.

Börekçiye gittiğinde ise İbrahim Demir'in tuvalete saklandığını ifade eden Uğur B, şöyle konuştu:

"İbrahim Demir'e, 'Korkma, konuşacağız yalnızca.' dedim. Dışarı çıktı. Ben elimi omzuna attım. 'Sen evli barklı, çoluk çocuklu kadına mesaj atmaya utanmıyor musun?' dedim. Özür dilemesini beklerken kısık seslerle bir şeyler dedi. Masada peçetelik vardı, onunla suratına bir tane vurdum. Ben konuşma amaçlı gitmiştim ama beni görüp tuvalete gitmesi nedeniyle demek ki doğru dedim. Vurduktan sonra yakasından tutup öne doğru attım. Tekrar yanına geldim. O sırada ağabeyi Ömer Demir elinde bıçakla, bıçağı sallaya sallaya üzerime koştu, 3 yerimden bıçakladı. Vücudumda hala dikiş izleri var."

Uğur B, olay yerinde çok kan kaybettiğini, dışarı kaçtığını ve dışarıda İbrahim Demir'in kendisini tekmelediğini, abisi Ömer Demir'in yumruklar attığını, sonrasında ise eşinin gelerek kendisini oradan kurtardığını söyledi.

Müşteki sanık İbrahim Demir savunmasında, Burçin B'ye siparişi teslim ettikten sonra dükkana gittiğini, ardından kendisine "Yanlış anlamazsanız çok hoş bir bayansınız." diyerek mesaj attığını, müştekinin "Çoluğumdan çocuğumdan utan." diye cevap vermesi üzerine özür dilediğini ifade etti.

Müştekinin evli ve çocuklu olduğunu bilmediğini ileri süren Demir, şunları söyledi:

"Dükkanda oturuyordum, lavaboya gidecekken araç geldi. Uğur iki, üç kez kapıya vurdu, 'Korkma bir şey yapmayacağım' dedi. Ben de çıktım. Omzuma dokunarak 'Bu numara senin mi?' diye sordu. Ben de 'Özür diledim, evli olduğunu bilmiyordum.' dedim. Başımı eğdi, peçetelikle başıma vurdu. Ağabeyim görür görmez geldi. Bizim amacımız dışarı çıkarıp ağabeyimin ne olduğunu anlamasını sağlamaktı. Ben ağabeyimi tutmuştum. Uğur B. bize küfür etti. Başıma aldığım darbeden dolayı başım dönüyordu, oturdum. Ağabeyim beni aradı 'Karakoldayız, Uğur ile eşi yanımda. Yaptığın şeyden onlardan özür dile, bizden şikayetçi olmayacaklar.' dedi."

"Eğer ben gelmeseydim eşimi öldüreceklerdi"

Müşteki Burçin B. ise oğlunun doğum gününü bile söz konusu börekçide kutladığını ifade ederek, İbrahim Demir'in kendisinin evli olduğunu bilmemesinin imkansız olduğunu belirtti.

Burçin B, çocuklarını komşusuna bırakarak eşini kurtarmaya gittiğini söyleyerek, "İbrahim Demir beni görünce eşimin kafasını ayağıyla ezmeyi bırakıp arka tarafa gitti. Ömer Demir vurmaya devam ediyordu. Eşimin bıçaklandığını gördüm ve herkese 'polisi arayın' diyerek bağırdım. Eğer ben gelmeseydim eşimi öldüreceklerdi. Benim ve eşimin masumiyeti bir yana çocuklarım onlar yüzünden anne, babasız kalacaktı. Psikolojimiz bitik durumda. Şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan hakim, tutuklu sanık Ömer Demir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 Eylül'de börekçide yaşanan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kavganın öncesinde şüpheli İbrahim Demir'in Burçin B'nin cep telefonuna taciz içerikli mesaj gönderdiği hatırlatılarak, iş yerine giden Uğur B'nin eline aldığı peçetelikle İbrahim Demir'e vurup basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaraladığı anlatılmıştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada şüpheli Ömer Demir'in bıçakla Uğur B'ye saldırdığı, akabinde İbrahim Demir ile ağabeyinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, tekme ve yumruklarla Uğur B'yi darbettikleri ifade edilmişti.

İddianamede, müşteki şüpheli İbrahim Demir'in "silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması, müşteki şüpheli Uğur B'nin de "haksız tahrik altında silahla kasten basit yaralama" suçundan 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İddianamede tutuklu şüpheli Ömer Demir'in ise "silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "hakaret" suçundan da 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar olmak üzere toplamda 2 yıl 9 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Sanık İbrahim Demir hakkında "cinsel taciz" suçundan açılan dava karara bağlanmıştı

Başsavcılıkça taciz iddiası ve börekçide yaşanan kavgaya ilişkin iki ayrı soruşturma yürütülmüş ve tutuklu sanık İbrahim Demir hakkında "posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan dava açılmıştı.

Sanık hakkındaki yargılamayı yapan Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada davayı karara bağlayarak tahliyesine karar verdiği İbrahim Demir'i "posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırmıştı.