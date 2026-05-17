Pendik'te Tır Devrildi, Trafik Yoğunluğu Oluştu

Pendik'te tırın devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 26 AEF 096 dorse plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.
