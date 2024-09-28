Pendik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde seyreden 34 GB 1054 plakalı hafif ticari araç, 34 GKU 156 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden götürüldü.
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