İstanbul Pendik'te trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı gözaltına alındı.
Yenişehir Mahallesi Orkide Sokak'ta 27 Eylül'de aracıyla evinin bulunduğu siteye girmeye çalışan M.C, tanımadığı 2 kişi ile trafik tartışmasına girdi.
M.C'nin darbedildiği olaya ilişkin Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri zanlılardan A.O'yu yakaladı. Diğer şüpheli H.Y. ise aranıyor.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Trafik Tartışması: Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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