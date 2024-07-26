Pendik'te Trafikte Silahla Tehdit Eden Kişi Yakalandı

Pendik'te trafikte motosiklet sürücüsünü silahla tehdit eden bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Temmuz'da sosyal medyada "trafikte silah çekti, tehdit savurdu" açıklamasıyla görüntü yayınlanmasının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, görüntülerde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen R.G'yi kurusıkı tabanca ile yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından R.G. serbest bırakıldı.
Kimliği tespit edilen otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.
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