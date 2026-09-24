Pendik'te virajda kontrolden çıkan hurda yüklü kamyon yan yattı, sürücü yara almadı

Pendik'te virajda kontrolden çıkan hurda yüklü kamyon yan yattı, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik TEM Otoyolu bağlantısı Kurtköy istikametinde seyreden hurda yüklü kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Yola savrulan hurda malzemeler nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyon ve malzemelerin kaldırılmasıyla normale döndü; sürücü yara almadı.
Pendik'te virajı alamayan hurda yüklü kamyon devrildi.
Pendik TEM Otoyolu bağlantısı Kurtköy istikametinde seyreden 34 PKJ 585 plakalı hurda yüklü kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.
Kazada kamyonda bulunan hurda malzemeler yola savruldu.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda önlem aldı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kamyonun ve hurda malzemelerin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?