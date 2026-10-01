Pendik\'te yağışta bariyerlere çarpan cipin kaza anı araç kamerasına yansıdı

PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin bariyerlere çarptığı kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce sol taraftaki bariyerlere çarptı. Savrulan cip, daha sonra sağ taraftaki bariyerlere çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.