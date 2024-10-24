PenFest 2023: Türkiye'nin Kalem Festivali

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Türkiye'nin ilk kalem festivali "PenFest", bu yıl 5. kez 9- 10 Kasım'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü prestijli kalemlerin buluşma noktası festivali "markakalem.com" organize edecek.

Festival, geçmiş yıllarda olduğu gibi markaların son koleksiyonlarına, tüm yazı gereçlerine ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine ev sahipliği yapacak.

İlki 2018'de yapılan festivale prestijli kalem markaları, mürekkep ve kalem aksesuarları üreticileri, kalem koleksiyoncuları, kalem ucu ustaları ve kalem tamircileri katılacak.

Festivalde yarışmalar, söyleşiler düzenlenecek

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kalem markalarının yarışmalarıyla gün boyu farklı etkinliklerin sergileneceği PenFest'in açılış organizasyonu Fatih Türkmenoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Kalem ile yazı arasındaki yolculuğa dair sohbetler ve yarışmaların yapılacağı festivalde kalemseverler için katılımcı firmaların hazırladığı sürprizler de olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen "markakalem.com" kurucusu Faruk Atalar, şunları kaydetti:

"Kalem, öyle bir dünya ki onu ancak büyüsüne kapılıp gidenler anlayabilir. PenFest'te bugüne kadar farklı ülkelerden sanat ve siyaset dünyasının pek çok ünlü ismini ağırladık ve hepsinde kalem deyince gördüğümüz tek şey tutku oldu. Yıllardır kalemlerin gizemli dünyasında yer alan biri olarak bu rengarenk dünyanın, eşsiz kimyasını, dokusunu yakından görmek, hissetmek isteyenler için PenFest güzel bir fırsat. Teknolojinin gelişmesiyle yazmanın giderek azaldığı günümüzde 4 yıldır düzenlediğimiz festivalde yaptığımız gözlemler sonucunda aslında her şeyin aksine yazmayı çok seven, hayal gücünü ve yeteneklerini bu doğrultuda geliştiren önemli bir kitlenin var olduğunu görüyoruz.

Her yıl pek çok insanla bir araya geldiğimizde bu kitlenin daha da arttığını görmek, bir sonraki yıllar için bize müthiş ilham veriyor."

Bu yıl 70 markanın yer alacağı festivalde dolma kalemler, cam kalemler, yüzlerce çeşit yazı aksesuarı, kalem kutuları ve kılıfları, kaligrafi ürünleri ile defterler sergilenecek.

Vintage ürünlerin yanı sıra özel el yapımı tasarım kalemler de festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

PenFest'e dair detaylı bilgiye "www.penfest.com.tr" adresinden ulaşılabilir.