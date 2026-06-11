Pentagon'da Tehlikeli Madde Alarmı - Son Dakika
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Pentagon'da Tehlikeli Madde Alarmı

11.06.2026 19:23
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Pentagon'da hava kalitesi sorunu nedeniyle katlar kapatıldı ve bazıları tahliye edildi.

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) "tehlikeli madde alarmı" nedeniyle birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların tahliye edildiği bildirildi.

Arlington İtfaiye ve Acil Servisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, itfaiyenin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekibinin, Pentagon'daki "tehlikeli madde alarmıyla" ilgili olayda görev aldığı duyuruldu.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, CNN'e yaptığı açıklamada, Pentagon'un içindeki sistemlerde "hava kalitesi sorununun" tespit edildiğini ve bu nedenle binadaki durum belirlenene kadar önleyici tedbirlerin alındığını söyledi.

Parnell, "Bakanlık, etkilenen katlar için sığınma emri de dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uyguluyor. Müdahale ekipleri yerinde ve bina sakinlerine destek vermeye hazır." dedi.

Pentagon Kuvvet Koruma Ajansına bağlı KBRN müdahale ekibinin, Arlington İlçe İtfaiyesinin yardımıyla olaya müdahale ettiği, binadaki "hava kalitesi sorunu" için ek testlere ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

CNN'e bilgi veren iki kaynak, testlerin bir ila iki saat sürebileceğini, bu süre zarfında binadaki polislerin gaz maskesi ve tam kimyasal koruyucu ekipman giydiklerini belirtti.

Görgü tanıkları, birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pentagon'da Tehlikeli Madde Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Özçelik Serkan Özçelik:
    tabii ki bu kadar gözü pek tedbirler alınıyor ama normal işçilerin bulunduğu fabrikalar kapalı şartlarda yaşadığında hiç böyle umursanmıyor değil mi çalışanlar hava kalitesi sorunundan şikayetçi oluyo da devlet sürüsü izin mi veriyo 0 0 Yanıtla
  • Tansu Ağacan Tansu Ağacan:
    bu tür olaylar aileler için gerçekten endişe verici oluyor haber izlediğimde böyle durumları öğrenince merak ediyorum acaba başka ülkelerde de yaşanıyor mu yaşanıyorsa nasıl hallediyorlar diye soruyorum çünkü güvenlik meselesi herkesin evinde de başlıyor 0 0 Yanıtla
  • Eray Kaçakçı Eray Kaçakçı:
    vergilerimiz nereye gidiyo diye soruyorum da böyle şeylere milyonlar harcanıyo pentagon gibi yerlerde hava sorunu mu olur normal insanlar neden böyle koruma ekibi istemiyo acaba 0 0 Yanıtla
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