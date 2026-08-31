Pentagon'dan Emekli Askerlere Gizli Görevlendirme

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), sosyal medyada takipçi sayısı yüksek emekli askerleri "gizli bir şekilde" görevlendirerek Başkan Donald Trump yönetimi lehinde paylaşımlar yapmaları yönünde yönlendirdiği iddia edildi.

Washington Post'un konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı Pentagon belgelerine dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, sosyal medyadan kamuoyunu yönlendirmek amacıyla emekli askerlerle çalışıyor.

Buna göre Pentagon'un, sosyal medyada takipçi sayısı yüksek emekli askerlere kamuoyundan gizli bir şekilde görev verdiği ve bu kapsamda Trump yönetimi ve Savunma Bakanı Pete Hegseth lehinde paylaşım yapmalarını sağladığı öne sürüldü.

Görevlendirilen kişilerin görev tanımlarıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken, kaynaklar, bu kişiler arasında emekli ABD Hava Kuvvetleri albayı Rob Maness ve emekli ABD Kara Kuvvetleri albayı Kurt Schlichter'in bulunduğunu iddia etti.

Pentagon'un kayıtlarında, bu kişilerin geçen hafta itibarıyla resmi hükümet e-posta adreslerine sahip oldukları ve ABD Savunma Bakanlığı Personel ve Hazırlık Müsteşarı Anthony Tata'nın ofisine bağlı oldukları belirtildi.

Maness'in, X sosyal medya platformunda 135 binden fazla takipçisi varken, Schlichter'in yaklaşık 620 bin takipçisi bulunuyor.

Kaynaklar, bu kişilerin ya "özel devlet memuru" ya da "yüksek nitelikli uzman" ünvanıyla görevlendirildiğini, Schlichter'in adının da devlete ait bir veri tabanında "HQE" ibaresiyle yer aldığını ifade etti.