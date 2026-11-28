ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ne göçmenlerin gönderilmesi ve burada tutulması için 81 milyon dolar para ayırdığı ortaya çıktı.

Pentagon Genel Müfettişlik Ofisi, düzensiz göçmenlerin Küba'daki Guantanamo Körfezi Donanma Üssü'nde (NSGB) geçici olarak tutulması ve sınır dışı süreçlerinin yürütülmesinde ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) destek sağlamak amacıyla 2025'te başlattığı askeri operasyona ilişkin rakamları yayımladı.

Bu rapora göre, Pentagon operasyonun başından bu yana 849 göçmenin tutulduğu operasyon için bugüne kadar 81 milyon 525 bin dolar harcadı.

Öte yandan raporda bugüne kadar merkezde sadece 849 kişinin tutulduğu ve 3 Eylül itibarıyla merkezde 8 düzensiz göçmenin bulunduğu aktarıldı.

Guantanamo 11 Eylül mahkumlarının tutulduğu askeri hapishaneyle biliniyor

Guantanamo, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından tutukluların yıllarca alıkonulduğu ve sık sık işkence iddialarıyla gündeme gelen askeri hapishaneye ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

ABD Başkanı Trump, Ocak 2025'te düzensiz göçle daha kapsamlı mücadele için uyguladığı politikanın bir parçası olarak Guantanamo'daki bir gözaltı merkezinde sabıkalı olduklarını iddia ettiği on binlerce düzensiz göçmeni tutacağını bildirmişti.

Trump yönetimi, ABD mahkemelerinin, hakkında nihai sınır dışı kararı verilen göçmenleri bu tesiste tutma konusunda geniş yetkiye sahip olduğunu savunuyor.