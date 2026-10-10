Pentagon, İran savaşında ölen ABD askeri sayısını muharebe dışı 2 kayıpla 21'e çıkardı - Son Dakika
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Pentagon, İran savaşında ölen ABD askeri sayısını muharebe dışı 2 kayıpla 21'e çıkardı

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Pentagon, İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısının bildirilenden yüksek olduğunu kabul ederek resmi sayıyı muharebe dışı 2 kayıpla 21'e çıkardı. 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da ölen asker sayısı 22'ye, yaralı sayısı ise 865'e ulaştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a karşı saldırılarda hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısının bildirilenden daha yüksek olduğunu kabul etti ve resmi sayıyı 21'e yükseltti.

KİMLİKLERİ DE BELLİ

ABD medyası, Pentagon'un resmi veri tabanı olan Savunma Kayıp Analiz Sistemi'nde (DCAS) yapılan güncelleme sonrasında, hayatını kaybeden diğer 2 kişinin, 6 Mart'ta Kuveyt'te ölen 46 yaşındaki Ordu Ulusal Muhafız üyesi Binbaşı Sorffly Davius ile eylül ayında intihar eden bir Deniz Kuvvetleri mensubu olduğunu yazdı.

Pentagon ayrıca, İran'a karşı devam eden operasyonlarla bağlantılı olmadığı belirtilen bir eğitim kazasında bir askerin daha öldüğünü doğruladı. 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'in mayıs ayında Irak'ta bir eğitim kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu askerin ölümüyle birlikte İran'a karşı operasyonların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana Orta Doğu'da hayatını kaybeden askerlerin sayısı 22'ye ulaşırken, DCAS'taki güncel verilere göre yaralı asker sayısı da 865 olarak kaydedildi.

Pentagon, açıklamasında, "tüm askeri personelin kayıplarının şeffaf ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasına yönelik kararlılığını sürdürmeye devam ettiğini" belirtti.

HEGSETH İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Washington Post, geçen ay 6 ABD'li yetkiliden aldığı bilgilere dayanarak, kaybedilen asker sayısının Pentagon'un resmi, kamuya açık veri tabanı DCAS'de bildirdiğinden daha fazla olduğu iddiasında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, o dönemde sosyal medya paylaşımında bu haberin "tamamen yalan" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA
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