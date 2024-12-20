Pentagon, Suriye'deki Asker Sayısını Açıkladı

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WASHINGTON, 20 Aralık (Xinhua) -- Pentagon, Suriye'de yaklaşık 2.000 ABD askerinin konuşlu olduğunu açıklayarak ülkede daha önce bildirilen yaklaşık 900 askerin çok üzerinde asker bulundurulduğunu kabul etmiş oldu.

Pentagon Basın Sekreteri Pat Ryder perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ilave konuşlandırmaların Suriye'de gelişen güvenlik durumuna yanıt olarak ve ABD'nin bölgedeki kritik çıkarlarını korumak amacıyla yapıldığını belirtti.

Ryder, "Anladığım ve bana açıklandığı kadarıyla bu ilave kuvvetler, değişen görev gereksinimlerini karşılamak üzere konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak kabul edilirken, çekirdek 900 asker daha uzun süreli görevlendiriliyor" dedi.

Ryder, IŞİD'in yenilgiye uğratılması misyonunu destekleyen bu güçlerin Esad hükümetinin çöküşünden önce bölgeye konuşlandırıldığına da dikkat çekti.

Bu, Suriye'deki ABD birliklerinde önemli bir artış olduğuna dair ilk resmi teyit oldu.