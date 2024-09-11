Pera Klasikleri Konserlerine Başlıyor

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde gerçekleştirilen Pera Klasikleri konser serisinin yeni sezonu, çellonun usta ismi Münif Akalın ve Julya Krepak'ın performansıyla başlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül'de yapılacak "Çellonun Hikayesi" konseri, dinleyicileri 17. yüzyıldan bugüne uzanan bir müzikal yolculuğa davet ediyor.

Konserde Jean-Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach, François Couperin, Antonio Vivaldi, Joseph Haydn, Luigi Boccherini, Gabriel Faure, Camille Saint-Saens, Manuel de Falla, Carlos Gardel ve Astor Piazzola'nın eserlerinden bir seçki seslendirilecek.