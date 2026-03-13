Pera Müzesi'nde Türk Müziği Konseri - Son Dakika
Pera Müzesi'nde Türk Müziği Konseri

13.03.2026 13:38
29 Mart'ta Pera Müzesi'nde 'Şair ve Bestekar Dostluğu 2' konseri gerçekleşecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği konserleri kapsamında "Şair ve Bestekar Dostluğu 2" başlıklı konser, 29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Pera Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenecek konserde, misafir solist Elif Güreşçi ile genç solist Şükran Bayburt, bestekar Sadettin Kaynak ve şair Vecdi Bingöl'ün ortak eserlerini seslendirecek.

Programın koordinatörlüğünü Sinan Sipahi, sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.

Alaeddin Yavaşca anısına düzenlenen konser dizisi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, Türk müziğinin tarihsel ve kültürel yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de yer alıyor.

Konserde Osman Nuri Özpekel ud, Kemal Caba keman, Emrullah Şengüller viyolonsel, Lütfiye Özer kemençe, Ayşe Ayan kanun ve Gamze Ege Yıldız tanbur çalacak.

Konserin biletleri Biletix'ten ve konser günü müze resepsiyonundan temin edilebilecek.

