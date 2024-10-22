Perinçek'ten Bahçeli'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Perinçek'ten Bahçeli'ye Sert Tepki

Perinçek, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını 'pervasızlık' olarak nitelendirip sert eleştirilerde bulundu.

22.10.2024 16:46
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(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı "pervasızlık" olarak nitelendirerek, "Bu önerilere ne Cumhurbaşkanı, ne AK Parti, ne de herhangi bir milliyetçi ortak olur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tartışma ve tepkiler sürüyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Perinçek şunları söyledi:

"Bahçeli'nin konuşması hakkında ancak pervasızlık saptaması yapabiliyoruz. Bu hangi kanun, hangi devlet? Ancak ABD ve İsrail kanunları olabilir. Bahçeli, PKK'ya cüret veriyor. Başka bir manası yok. Bu konuşmalar sürdürüldüğü zaman PKK'nın büyümesinden başka hiçbir sonuç gelmez. Bahçeli'yi PKK alkışlıyor. Bu önerilere ne Cumhurbaşkanı, ne AK Parti, ne de herhangi bir milliyetçi ortak olur. Bahçeli, ABD-İsrail planını Türkiye'nin önüne koyuyor. Türk milleti bu planı kabul etmeyecek. MHP'nin Türk milletine bağlı yönetici ve üyeleri de bu plana teslim olmayacaktır. Türk milletinin, Türk devletinin, Türk milliyetçiliğinin Devlet Bahçeli'den umduğu hiçbir şey yoktur. O artık PKK'nın ve ABD-İsrail'in umududur. Hükümeti dağıtmaya, Türkiye'yi kaosa sürüklemeye dönük bir planın içinde. PKK'yı Amerika'nın elinden alamazsınız. Onların aralarındaki bağ sratejiktir. Onların hedefi Türkiye'yi ve bölge ülkelerini bölerek sözde Kürdistan, özde ikinci İsrail yaratmaktır. ABD-İsrailsiz PKK olmaz. Devlet Bahçeli kendisine verilen rolü oynuyor. Oyun kuran değil, oyuncudur. Devlet Bahçeli'nin sahneye itildiği bu planı bozguna uğratmak için bütün Türk milletini göreve çağırıyoruz. Türk milletinin Vatan Partisi var. APO'dan destek alan planların geçerliliği yok. Geçerli olan şudur: DEM Parti kapatılacak. Öcalan'ın Meclis'e gelip nutuk atma ihtimali sıfırdır. Ama şu olacaktır: DEM'liler İmralı'ya gideceklerdir. Orada birbirlerine istedikleri kadar nutuk atsınlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Perinçek'ten Bahçeli'ye Sert Tepki - Son Dakika

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