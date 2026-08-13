Perinçek: Şehitler siyasi çıkara alet edilemez

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti ve Zafer Partisi yöneticilerini şehitlerin hatırasını siyasi amaçlarla kullanmakla suçlayarak, "Vatan şehitleri, vatan için şehit oldular, İYİ Parti ve Zafer Partisi yöneticilerinin özel çıkarları için şehit olmadılar" dedi.

Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatan şehitleri, vatan için şehit oldular, İyi Parti ve Zafer Partisi yöneticilerinin özel çıkarları için şehit olmadılar. Vatan şehitleri vatan için hayatlarını verdiler. PKK, onların kahramanlığı sayesinde fesholuyor ve silah bırakıyor. Vatan şehitleri, İyi Parti ve Zafer Partisi gibi partilerin yöneticileri onların fedakarlığını özel çıkarları için kullansınlar diye şehit olmadılar. Şehitler, vatan toprağındadır, Türk milletinin yüreğindedir ve bilincindedir. Onları hiç kimse, vatan toprağından çıkartıp kendi karanlık amaçlarına alet edemez."