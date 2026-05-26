Perinçek'ten Kurban Bayramı Mesajı

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Üreten, birleşen, aydınlık, başı dik Türkiye'nin yolu açılmaktadır. Bütün insanlıkla birlikte, milletçe yürek yüreğe, el ele, omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda, dayanışmayı ve elseverliği paylaşmanın onuru daim olsun. Bayram sevinçleri Van'dan Edirne'ye, Pasifik Okyanusundan Atlas okyanusuna kadar hepimizin olsun" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajını paylaştı. Perinçek, şunları kaydetti:

"BARIŞÇI BİR MEDENİYET YÜKSELİYOR"

"Van'dan Edirne'ye gül alıp gül verdiğimiz mutluluklar hepimizin olsun! Büyük Türk milletinin ve İran'dan Filistin'e bütün İslam Dünyasının Kurban Bayramlarını yürekten kardeşlik, güzellikleri paylaşma ve bütün insanlıkla dayanışma duygularıyla kutlarım. Bu yıl ne mutlu milletimize: Binlerce yıllık töremizin günümüze taşıdığı değerlerin özlemlerimizi ateşlediği koşullarda, Kurban Bayramına kavuştuk. Zulme karşı ayağa kalkan ülkeler, bağımsız ve özgür bir geleceğin kapılarını zorluyor. Asya'dan milli devletlerin bağımsızlığına dayanan, insancıl, halkçı, kamucu, paylaşmacı ve barışçı bir medeniyet yükseliyor."

"GÜL ALIP GÜL VERDİĞİMİZ MUTLULUKLAR GÖNÜLLERİMİZE DOLSUN"

Türkiyemizin ufkunu kardeşçe paylaşacağımız bir geleceğin ışıkları aydınlatıyor. Üreten, birleşen, aydınlık, başı dik Türkiye'nin yolu açılmaktadır. Bütün insanlıkla birlikte, milletçe yürek yüreğe, el ele, omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda, dayanışmayı ve elseverliği paylaşmanın onuru daim olsun! Kardeşimize ve yoldaşımıza, komşumuza ve yerdeşimize, eşimize ve dostumuza, tanışımıza ve tanışmadığımıza gül alıp gül verdiğimiz mutluluklar gönüllerimize dolsun! Bayram sevinçleri Van'dan Edirne'ye, Pasifik Okyanusundan Atlas okyanusuna kadar hepimizin olsun!"