Perinçek'ten Trump'a Sert Tepki

07.04.2026 20:30
Doğu Perinçek, Trump'ın İran tehdidine karşı tüm dünya devletlerine dur deme çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'un, "İran medeniyetini yok ederim" açıklamasına tepki gösterdi. Perinçek, "Trump'ın tehdidi ABD ve Türkiye dahil, bütün dünyaya tehdittir. Bu gerçek karşısında istisnasız bütün dünya devletlerinin, bir dakika geçmeden Trump'a şiddetli olarak dur deme sorumluluğu ve görevi vardır. Türkiye hükümeti derhal elindeki bütün olanakları kullanmalı ve Trump'a dur demelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'un açıklamalarına karşı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten açıklama geldi. X hesabından yazılı açıklama yapan Perinçek şunları kaydetti:

"Trump Dur!Dünyayı yakamazsın! Dünya devletleri karşı karşıya bulunduğu büyük tehlikeden, İran'a baskı uygulayarak değil, Trump'a derhal baskı uygulayarak kurtulabilir. ABD Başkanı Trump, 'İran medeniyetini yok ederim' tehdidiyle yalnız İran'ı değil, bütün dünyayı tehdit ediyor. 'Medeniyeti yok etme' çapında bir tehdit, Türkiye dahil bütün bölge ülkelerine yıkım getirir. İran medeniyeti yok edilirse, Körfez ülkelerinin başına ne gelir, İran'ın komşuları bu yıkımdan hangi payı alır, enerji kaynakları ayakta kalır mı, dünya ticareti ve ekonomisi ne olur?"

"Trump dur, dünyayı yakamazsın! ABD'yi de yakarsın, kendini de yakarsın"

Dahası, bu eylem karşılıksız kalmayacağı için, Trump'ın çılgınlığı bütün dünyada şiddet içeren çatışmalara yol açar. ABD içindeki kavgalar da silahlı boyutlara kadar uzanır. Trump'ın bütün insanlığa felaket getirecek bu çılgın emrini uygulayacak bir ABD askeri var mıdır? Uyarıyoruz: Trump'ın tehdidi ABD ve Türkiye dahil, bütün dünyaya tehdittir. Bu gerçek karşısında istisnasız bütün dünya devletlerinin, bir dakika geçmeden Trump'a şiddetli olarak dur deme sorumluluğu ve görevi vardır. Türkiye hükümeti derhal elindeki bütün olanakları kullanmalı ve Trump'a dur demelidir. Zaman beklenecek zaman değildir. Her saniye bir gecikmedir. Her devlet ve herkes harekete geçmelidir. Trump dur, dünyayı yakamazsın! ABD'yi de yakarsın, kendini de yakarsın!"

Kaynak: ANKA

Doğu Perinçek, Donald Trump, Orta Doğu, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

