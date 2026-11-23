Rusya'nın Perm Bölge Valisi Dmitriy Mahonin, bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda bir sanayi tesisinin hasar gördüğünü bildirdi.

Mahonin, yaptığı yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin bölgeye yönelik İHA saldırısını püskürtmek için çalıştığını belirtti.

Saldırıda bir sanayi tesisinin hasar gördüğünü kaydeden Mahonin, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını ve acil durum ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Rus petrol şirketi Lukoil'in Perm'deki rafinerisine en az üç İHA'nın düştüğü, tesiste yangın çıktığı öne sürüldü.

Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri olan tesis, yılda 13 milyon tondan fazla ham petrol işleyerek benzin, motorin, jet yakıtı ve madeni yağ üretiyor.