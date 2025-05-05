Peru'da 13 Maden Görevlisi Kaçırıldı, Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika
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Peru'da 13 Maden Görevlisi Kaçırıldı, Cansız Bedenleri Bulundu

La Libertad'ta kaçırılan 13 madenci, elleri bağlı ve vurulmuş halde bulundu. Çeteler sorumlu.

05.05.2025 10:41
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LİMA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Peru'nun kuzeyindeki La Libertad departmanında daha önce kaçırıldığı bildirilen 13 maden koruma görevlisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel medyada pazar günü çıkan haberlere göre görevlilerin bir maden kuyusunda vurularak öldürülmüş olduğunu belirten polis yetkilileri, cesetlerin elleri ve gözleri bağlı ve çıplak olarak bulunduğunu bildirdi.

Madencilik şirketi La Poderosa cuma günü yaptığı açıklamada, "Suç çeteleriyle işbirliği yapan kaçak madenciler, geleneksel yöntemlerle çalışan bir madenciye hizmet veren 13 görevliyi kaçırmıştır. Bu durum Pataz'daki güvenlik durumunda yaşanan bozulmanın korkunç boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Şirket, "Bu talihsiz olay, suç şebekelerinin geleneksel yollarla çalışan madene saldırarak madeni kontrol altına almaya çalışması nedeniyle yaşanmıştır" dedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, işbaşında olan görevlilerle 27 Nisan'da irtibatlarının kesildiğini ve görevlileri kaçıranların "serbest bırakma karşılığı madencilik şirketinden büyük miktarlarda para talep ettiğini" söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Peru'da 13 Maden Görevlisi Kaçırıldı, Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika

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