Peru'da APEC Zirvesi Protestoları

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Peru'da yüzlerce kişi, ülkede düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni ve artan şiddet olaylarını protesto etti.

Başkent Lima'da Abancay Caddesi'nde toplanan göstericiler, ülkede son zamanlarda artan cinayet ve gasp olaylarına ve APEC Zirvesi'ne tepki gösterdi.

Cumhuriyeti Kongresi'ne doğru yürüyüşe geçen eylemcilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Polis, taş atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Peru basınına konuşan bir protestocu, "3 gün grev yapacağız ve APEC'in yalnızca belirli kesimlere fayda sağladığını göstereceğiz. Bu zirve, tıpkı bizim kongremiz gibi halkı göz ardı ediyor." ifadesini kullandı.

Protestolar sırasında ABD ve Çin bayraklarının yakılması dikkat çekti.

14-16 Kasım'da Peru'nun ev sahipliğinde düzenlenen APEC Zirvesi'ne 21 ülke katılıyor. Zirvede, ekonomik işbirliği, dijitalleşme, eşitsizliklerin azaltılması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve sürdürülebilir büyüme gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.