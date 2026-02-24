Peru'da Helikopter Kazası: 15 Ölü

LİMA, 24 Şubat (Xinhua) -- Peru Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 7'si çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.
Pazartesi günü sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamada, helikopterle telsiz bağlantısının pazar günü öğleden sonra kesildiği, yürütülen kapsamlı arama çalışmalarının ardından enkazın ülkenin güneyindeki Caraveli eyaletine bağlı Çala bölgesinde bulunduğu bildirildi.
Helikopterin kaza sırasında Arequipa bölgesinde sel ve heyelanlardan etkilenenlere yönelik arama, kurtarma ve destek faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.
Kazada 4 mürettebat, hava kuvvetlerinden 1 albay, 3 sivil ve yaşları 3 ila 17 arasında değişen 7 çocuk yaşamını yitirdi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
