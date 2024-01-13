Peru\'da Suç Örgütüne Operasyon: 300 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güney Amerika ülkesi Peru'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 300 şüpheli gözaltına alındı.

Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, ülke genelinde uluslararası bir suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 300 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, suç örgütünün gasp, adam kaçırma ve soygun gibi birçok suça karıştığı ifade edildi.

Açıklamada, ülke tarihinde "benzeri görülmemiş" bir operasyonun icra edildiği vurgulanarak, büyük bir suç örgütü ağının çökertildiği belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise gözaltına alınanlar arasında çete elebaşlarının da bulunduğu ve soruşturmanın kapsamının genişletileceği duyuruldu.

Güvenlik güçlerinin operasyonuna özel ekiplerinde katıldığı bilgisi paylaşıldı.