Peru Seçiminde Başa Baş Rekabet

Peru'da devlet başkanı seçiminin ikinci turunda oy sayım işleminin büyük bölümü tamamlanırken, açıklanan sonuçlar sağcı aday Keiko Fujimori ile solcu rakibi Pedro Castillo arasındaki yarışın başa baş sürdüğünü ortaya koyuyor.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) son güncellemesine göre, Peru'da sandıkların yüzde 93,18'i açıldı.

Buna göre sağcı Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Fujimori, 8 milyon 756 bin 646 oy ile yüzde 50,68 oranıyla ilk sırada yer aldı.

Solcu Peru İçin Birlikte'nin (Juntos por el Peru) adayı Roberto Sanchez ise 8 milyon 732 bin 482 oy ile yüzde 49,93 oranıyla rakibini takip etti.

Başkent Lima'daki bir otelde basına açıklamalarda bulunan Fujimori, rakibi Sanchez ile teknik bir beraberlik olduğunu belirterek, hiç kimsenin şimdiden bir zafer ilan etmemesi gerektiğini söyledi.

Fujimori, "Şu ana kadar bu yarışın net bir kazananı yok. Destekçilerimizden sabırlı olmalarını rica ediyorum. Seçim kurulunun resmi sonuçlarını bekleyeceğiz ve sandıktan çıkan irade ne olursa olsun yenilgiyi de zaferi de kabul edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanchez ise Lima'daki San Martin Meydanı'nda destekçilerine seslenerek, şu ana kadar???????ki sonuçların kendilerini mutlu ettiğini ve resmi olarak tescil edilmesini beklediklerini vurguladı.

Yarışı önde tamamlayacaklarına inandığını dile getiren Sanchez, "Hükümeti yeniden halka devretmek için irade gösteren yerli topluluklarımıza, köylülerimize ve toplumun en kırılgan kesimlerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hızlı sayıma göre kazanan solcu Sanchez

Bağımsız seçim gözlem kuruluşu Transparencia ile araştırma şirketi Ipsos'un ortak hızlı sayımına göre, Sanchez oyların yüzde 50,3'ünü alırken, Fujimori'nin oy oranı yüzde 49,7 olarak ölçülmüştü.

Seçimin ikinci turunu kazanan yeni devlet başkanı, anayasa gereği Peru'nun bağımsızlık günü olan 28 Temmuz'da görevi resmi olarak devralacak.