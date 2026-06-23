Peru Seçiminde Yurt Dışı Oylar İptal Ediliyor - Son Dakika
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Peru Seçiminde Yurt Dışı Oylar İptal Ediliyor

23.06.2026 06:47
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Roberto Sanchez, yurt dışı oylarının iptali için başvurdu; geri planda Keiko Fujimori önde.

Peru'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçiminin ikinci turunda oy sayım işlemi yüzde 99,71'e yaklaşırken, solcu aday Roberto Sanchez, yurt dışı oylarının iptal edilmesi için başvuruda bulundu.

Sağcı rakibi Keiko Fujimori'yi yaklaşık 40 bin oy geride takip eden Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, "Seçim sürecinin, özellikle devlet başkanlığı ikinci turunda yürütme organının talebiyle getirilen değişiklikler nedeniyle ciddi şekilde etkilenmiş olması sebebiyle, Ulusal Seçim Jürisinin 119 konsolosluk ofisinde gerçekleştirilen seçimlerin iptaline karar vermesi için oyların iptali talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Peru basınında yer alan değerlendirmelerde, yurt dışı oylarının iptal edilmesi halinde Sanchez'in seçimi kazanabileceği öne sürülüyor.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) son güncellemesine göre, Peru'da sandıkların yüzde 99,71'i açıldı.

Buna göre, sağcı Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Fujimori, oyların yüzde 50,11'ini oluşturan 9 milyon 190 bin 889 oyla önde görünüyor.

Peru İçin Birlikte'nin (Juntos por el Peru) solcu adayı Sanchez, yüzde 49,88 oy oranı ve 9 milyon 150 bin 289 oyla ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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