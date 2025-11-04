Peru ve Meksika Diplomatik İlişkileri Kesildi - Son Dakika
Peru ve Meksika Diplomatik İlişkileri Kesildi

Peru ve Meksika Diplomatik İlişkileri Kesildi
04.11.2025 02:19
Peru, eski Başbakan Chavez'e sığınma veren Meksika ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Peru hükümeti, eski Başbakan Betssy Chavez'e büyükelçilik konutunda siyasi sığınma hakkı veren Meksika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

"MEKSİKA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESME KARARI ALDIK"

Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, düzenlediği basın toplantısında, Meksika'nın Lima Büyükelçiliği konutunda Chavez'e siyasi sığınma hakkı verilmesine değindi. Zela, "Bu dostane olmayan eylem karşısında ve söz konusu ülkenin mevcut ve önceki başkanlarının Peru'nun iç işlerine tekrarlanan müdahaleleri dikkate alınarak, Peru hükümeti bugün itibarıyla Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır." ifadelerini kullandı.

Meksika hükümetini hedef alan Zela, "Bugün, eski Başbakan Chavez'in, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun gerçekleştirmeye çalıştığı darbenin muhtemel suç ortağı olarak görüldüğünü ve halihazırda Meksika'nın Peru'daki büyükelçilik konutunda siyasi sığınma talebinde bulunduğunu büyük bir şaşkınlık ve derin üzüntüyle öğrendik." dedi.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLMİŞTİ

Peru Kongresi, 23 Mayıs 2023'te ülkenin içişlerine karıştığını öne sürdüğü eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u ülkede "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Meksika'nın, Peru'nun eski Devlet Başkanı Castillo'nun ailesine siyasi sığınma hakkı tanıması da geçmişte iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peru ve Meksika Diplomatik İlişkileri Kesildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Peru ve Meksika Diplomatik İlişkileri Kesildi - Son Dakika
