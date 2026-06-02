Pervin Buldan'dan Demirtaş Ziyareti Paylaşımı

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sosyal medya hesabından, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la cezaevi ziyaretine ilişkin fotoğrafı paylaştı.

Buldan yaptığı açıklamada, "Sevgili Selahattin Demirtaş'ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar" ifadesini kullandı.