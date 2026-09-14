PES'ten Türkiye'de LGBTİ+ aktivistlerine yönelik operasyonlara kınama - Son Dakika
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PES'ten Türkiye'de LGBTİ+ aktivistlerine yönelik operasyonlara kınama

PES\'ten Türkiye\'de LGBTİ+ aktivistlerine yönelik operasyonlara kınama
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Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES), Türkiye'de "Ailem Güvende" adıyla yürütülen ve LGBTİ+ aktivistlerini hedef aldığı belirtilen operasyonları kınadı. Açıklamada, bu hafta sonu onlarca kişinin gözaltına alındığı, derneklere baskın düzenlendiği ve LGBTİ+ örgütlerinin internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının engellendiği belirtildi.

(ANKARA) - Avrupa Sosyalistleri Partisi'nden (PES) yapılan açıklamada, Türkiye'de "Ailem Güvende" adıyla yürütülen ve LGBTİ+ aktivistlerini hedef aldığı belirtilen operasyonlar kınanarak, onlarca kişinin gözaltına alındığı, çeşitli derneklere baskın düzenlendiği ve LGBTİ+ örgütleriyle bağlantılı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının engellendiği belirtildi. Açıklamada, uygulamaların "insanların hak ve özgürlüklerine yönelik yeni bir saldırı" olduğu ifade edildi.

Avrupa Sosyalistleri Partisi'nin (PES) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'deki "Ailem Güvende" adıyla yürütülen ve LGBTİ+'ları hedef alan operasyonlar kınandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki baskının bir kez daha tırmanmasını kınıyoruz. Bu hafta sonu, polis LGBTI aktivistleri dahil onlarca kişiyi gözaltına aldı ve çeşitli derneklere baskın düzenledi; yetkililer ise LGBTI örgütleriyle bağlantılı web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını engelledi. Bu, insanların hak ve özgürlüklerine yönelik yeni bir saldırı olup, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve tüm vatandaşların temel haklarını koruma görevine açıkça aykırıdır."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: PES'ten Türkiye'de LGBTİ+ aktivistlerine yönelik operasyonlara kınama - Son Dakika
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