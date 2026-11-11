Peskov, Abu Dabi'deki Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle temas kurmadığını söyledi - Son Dakika
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Peskov, Abu Dabi'deki Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle temas kurmadığını söyledi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Avrupalı temsilcilerle temas kurmadığını söyledi. Peskov, temasların planlanmadığını ve gerçekleşmediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Avrupalı temsilcilerle temasta bulunmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Abu Dabi'de Avrupalı temsilcilerle görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Temaslar planlanmadı ve gerçekleşmedi." dedi.

Dmitriy Peskov, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden görüşmek için Rus tarafına talepte bulunmadığını kaydetti.

İngiltere'de bir Amerikan askerinin Rusya'ya casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmasını değerlendiren Peskov, olayın Rusya'yla ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Alakamız yok." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde Polonya istihbaratı için casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2 Polonya vatandaşının mahkeme kararıyla tutuklanmasına ilişkin ise "Rusya'nın Polonya ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini daha da kötüleştirmek zor. Çünkü şu anda ilişkiler fiilen yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriDmitriy PeskovDiplomasiPolitikaKremlinGüncelDünyaSon Dakika

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