Peskov, Avrupa'nın Moskova'ya güvenlik garantisi önerisi iletmediğini belirtti - Son Dakika
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Peskov, Avrupa'nın Moskova'ya güvenlik garantisi önerisi iletmediğini belirtti

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın güvenlik garantileri konusunda Moskova'ya öneri iletmediğini ve bundan haberdar olmadıklarını söyledi. Peskov, Avrupalılarla istişarelere ihtiyaç duyulacağını ancak Rusya ile kimin görüşeceğine karar veremediklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın, Ukrayna meselesinin tarafları için güvenlik garantileri konusunda Moskova'ya herhangi bir öneri iletmediğini belirterek, "Bundan haberdar değiliz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki bazı konuları değerlendirdi.

Avrupa'nın Ukrayna meselesinin tarafları için güvenlik garantileri konusunda Moskova'ya herhangi bir öneri iletip iletmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Avrupalılardan, tarafımıza herhangi bir öneri iletilmedi. Bundan haberdar değiliz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Avrupalılar ile er ya da geç istişarelerin yapılması gerekeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Her halükarda Avrupa'da güvenlik sistemi söz konusu olacağı ve Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı güvenliğinin sağlanması konusu gündeme geleceği için sürecin belli bir aşamasında Avrupalılar olmadan ilerlemek mümkün olmayacak. Dolayısıyla Avrupalılarla da istişarelere ihtiyaç duyulacak. Ancak Avrupalılar, Rusya ile kimin görüşebileceği konusunda şu ana kadar karar veremedi. Dolayısıyla karşı tarafta bu konuda kararsızlık ve hazırlıksızlık gözlemliyoruz."

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "gelecekte Ukrayna krizini çözecek ve tüm Avrupa'yı ilgilendirecek büyük bir anlaşmanın sağlanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Herhangi bir ayrıntı yok." dedi.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Herson bölgesindeki Oleşki kentine özel ateşkes sağlanmasına aracılık etmesinin ardından Rus ve Ukraynalı heyetlerin Beyaz Saray'da ağırlanmasını "olumlu" değerlendirdi.

Melania Trump'ın bu süreçteki girişimlerini takdir eden Peskov, ABD ile siyasi ve insani temasların sürdürülmesinin önemine işaret ederek, "Bu olumlu yaklaşımın ve insani yardım çalışmalarının sürdürülmesi konusundaki istekliliğin korunması önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA
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