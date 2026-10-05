Peskov, İrkutsk'taki hastalık vakasında Rospotrebnadzor'a güvenilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peskov, İrkutsk'taki hastalık vakasında Rospotrebnadzor'a güvenilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İrkutsk bölgesindeki Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanında görülen hastalıkla ilgili Rospotrebnadzor'un resmi açıklamalarının esas alınmasını istedi. Peskov, söylentiler yerine yetkili kurumun açıklamalarına kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanında görülen hastalığa ilişkin Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) resmi açıklamalarının esas alınması gerektiğini belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İrkutsk bölgesindeki Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, bu alanda yetkili kurumun Rospotrebnadzor olduğunu söyledi.

Peskov, "Çeşitli söylentileri, çeşitli değerlendirmeleri ve benzeri şeyleri dinlemeyip Rospotrebnadzor'un resmi açıklamalarını esas almak gerekir. Rospotrebnadzor'da bu alanda son derece profesyonel kişiler çalışıyor. Onların resmi açıklamalarına kulak verelim." dedi.

"Ukrayna bu eylemlerinin bedelini ödeyecek"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların yoğunluğunu iki katına çıkaracaklarına ilişkin açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önceki açıklamalarını hatırlattı.

Peskov, "Hedef listesini genişleten taraf Ukrayna tarafı, Kiev rejimi oldu. Rusya'nın barışçıl ekonomisindeki hedeflere yöneldiler. Şu anda Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı bunun karşılığını vermektir. Ukrayna bu eylemlerinin bedelini ödemek zorundadır ve mutlaka ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bazı Avrupa ülkelerinin Kiev'deki diplomatik temsilciliklerinin, Rusya'nın uyarılarına rağmen tahliye edilmeyeceklerine ilişkin açıklamalarına da değinen Peskov, Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının bu konuda defalarca uyarıda bulunduğuna dikkati çekti.

Peskov, Kiev'de diplomatik temsilcilikleri bulunan ülkelerin kararlarını kendilerinin vereceğini belirterek, "Askerlerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Estonya sınırındaki gelişmeler

Estonya'nın "aktif savunma" gerekçesiyle askeri birliklerini Rusya sınırına yaklaştırdığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Peskov, Rusya Savunma Bakanlığının ve ilgili kurumların sınırlar çevresindeki gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Peskov, "Savunma Bakanlığımızın ve diğer ilgili kurumların, sınırlarımızın çevresindeki durumu gerektiği şekilde izlemek ve değerlendirmek için gerekli istihbarat kapasitesine sahip olduğundan hiçbir şüphe duyulmamalıdır." diye konuştu.

ABD ile enerji alanında işbirliği

New York Times gazetesinin, Rus enerji şirketi Lukoil'in yurt dışındaki varlıklarının satışına ilişkin anlaşmanın Rusya ile ABD arasında Ukrayna konusunda yürütülen görüşmelerin parçası olduğu yönündeki haberi sorulan Peskov, söz konusu haberi doğrudan yorumlamadı.

Peskov, "Amerikalı muhataplarımızla yapılan görüşmeler sırasında enerji alanında olası etkileşim ve işbirliği konusu gerçekten gündeme geliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Dmitriy PeskovDış PolitikaİrkutskKremlinGüncelEnerjiSağlıkDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
14:34
MHK Başkanı’nın istifası sonrası Ali Koç’un o sözleri yeniden gündemde
MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
13:43
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Göksel Arsoy hayatını kaybetti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:35:41. #7.13#
SON DAKİKA: Peskov, İrkutsk'taki hastalık vakasında Rospotrebnadzor'a güvenilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei