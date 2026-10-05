Peskov, İrkutsk'taki hastalık vakasında Rospotrebnadzor'a güvenilmesini istedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanında görülen hastalığa ilişkin Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) resmi açıklamalarının esas alınması gerektiğini belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İrkutsk bölgesindeki Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, bu alanda yetkili kurumun Rospotrebnadzor olduğunu söyledi.

Peskov, "Çeşitli söylentileri, çeşitli değerlendirmeleri ve benzeri şeyleri dinlemeyip Rospotrebnadzor'un resmi açıklamalarını esas almak gerekir. Rospotrebnadzor'da bu alanda son derece profesyonel kişiler çalışıyor. Onların resmi açıklamalarına kulak verelim." dedi.

"Ukrayna bu eylemlerinin bedelini ödeyecek"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların yoğunluğunu iki katına çıkaracaklarına ilişkin açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önceki açıklamalarını hatırlattı.

Peskov, "Hedef listesini genişleten taraf Ukrayna tarafı, Kiev rejimi oldu. Rusya'nın barışçıl ekonomisindeki hedeflere yöneldiler. Şu anda Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı bunun karşılığını vermektir. Ukrayna bu eylemlerinin bedelini ödemek zorundadır ve mutlaka ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bazı Avrupa ülkelerinin Kiev'deki diplomatik temsilciliklerinin, Rusya'nın uyarılarına rağmen tahliye edilmeyeceklerine ilişkin açıklamalarına da değinen Peskov, Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının bu konuda defalarca uyarıda bulunduğuna dikkati çekti.

Peskov, Kiev'de diplomatik temsilcilikleri bulunan ülkelerin kararlarını kendilerinin vereceğini belirterek, "Askerlerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Estonya sınırındaki gelişmeler

Estonya'nın "aktif savunma" gerekçesiyle askeri birliklerini Rusya sınırına yaklaştırdığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Peskov, Rusya Savunma Bakanlığının ve ilgili kurumların sınırlar çevresindeki gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Peskov, "Savunma Bakanlığımızın ve diğer ilgili kurumların, sınırlarımızın çevresindeki durumu gerektiği şekilde izlemek ve değerlendirmek için gerekli istihbarat kapasitesine sahip olduğundan hiçbir şüphe duyulmamalıdır." diye konuştu.

ABD ile enerji alanında işbirliği

New York Times gazetesinin, Rus enerji şirketi Lukoil'in yurt dışındaki varlıklarının satışına ilişkin anlaşmanın Rusya ile ABD arasında Ukrayna konusunda yürütülen görüşmelerin parçası olduğu yönündeki haberi sorulan Peskov, söz konusu haberi doğrudan yorumlamadı.

Peskov, "Amerikalı muhataplarımızla yapılan görüşmeler sırasında enerji alanında olası etkileşim ve işbirliği konusu gerçekten gündeme geliyor." ifadesini kullandı.