Petacciato'da Toprak Kayması

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Adriyatik Denizi sahillerinde geçen hafta etkili olan aşırı yağışların ardından Termoli kenti yakınlarındaki Petacciato beldesinde 4 kilometre uzunluğundaki bir hatta toprak kayması yaşandı.

Toprak kaymasının yaşandığı 4 kilometrelik hattın yakınında bulunan ve üzerinde bazı çatlaklar oluştuğu belirtilen A14 otoyolu ile Bari ve Pescara kentleri arasındaki kuzey-güney aksındaki kara ve demiryolu ulaşımı tedbir maksatlı durduruldu.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi Başkanı Fabio Ciciliano, Rainews24 kanalına Molise Bölgesi'ndeki heyelana ilişkin yaptığı açıklamada, "Durum çok karmaşık ve aylar sürmese bile birkaç hafta sürebilir." dedi.

Ciciliano, "A14 otoyolunun ve demiryolunun 5-7 gün içinde onarılmasını bekliyorsak tamamen yanılıyoruz. 4 kilometre uzunluğunda bir heyelan cephesinden bahsediyoruz ve demiryolu hattı tam ortasından geçiyor. Dolayısıyla, heyelan durana kadar herhangi bir altyapı onarımı yapmanın mümkün olmayacağı aşikar. Çok uzun zaman alacak." diye konuştu.

Ciciliano şu anda acil durumu yönettiklerini, ancak arazi yönetiminin sadece normal koşullar altında yapılabileceğini belirtti.

İtalyan İtfaiyesi de toprak kaymasına ilişkin helikopter ve insansız hava araçlarıyla (İHA) havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise Molise Bölgesi'nde bu sabah meydana gelen heyelanın, İtalya'yı fiilen ikiye bölerek A14 otoyolunu, 16 numaralı devlet yolunu ve demiryolu hattını aynı anda bloke ettiği belirtildi.

Başbakan Giorgia Meloni'nin, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, İtalya Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci ile sürekli iletişim halinde olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edilen açıklamada, heyelanın halen aktif durumda olduğu karayolu ve demiryolu ulaşımının yeniden başlamasının teknik incelemeler tamamlandıktan sonra değerlendirileceği kaydedildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Niscemi ilçesinde de ocak ayında Harry Kasırgası'nın getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması felaketi yaşanmış, ilçedeki bazı konutlar heyelanda yıkılmış, çok sayıda kişi yerinden olmuştu.