Peter Navarro, Kongre Baskını Soruşturması İçin Cezasını Çekmek Üzere Hapishaneye Girdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan isimlerden Peter Navarro, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin soruşturmada aldığı cezayı çekmek üzere cezaevine girdi.
Trump döneminde Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Navarro, Kongre ile işbirliği yapmaması nedeniyle aldığı 4 aylık cezayı çekmek üzere Miami'deki hapishaneye teslim oldu.
Navarro, cezaevine girmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddettiğini vurguladı.
4 aylık cezasını çekmek üzere hapishaneye giren Navarro, Kongre baskını dolayısıyla Trump dönemi yetkililerinden cezaevine giren ilk isim olarak kayıtlara geçti.
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