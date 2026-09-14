Petraeus, Rus İHA'larının treni vurduğu an yakındaki istasyondaydı - Son Dakika
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Petraeus, Rus İHA'larının treni vurduğu an yakındaki istasyondaydı

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Eski CIA Direktörü David Petraeus'un, Rus İHA'larının Ukrayna-Polonya sınırında Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğu sırada yakındaki istasyonda bulunduğu aktarıldı.

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü David Petraeus'un, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), dün Ukrayna- Polonya sınırında Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğu sırada yakındaki tren istasyonunda bulunduğu aktarıldı.

CNN'in, Ukrayna Demiryollarından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Rusya'nın, dün Avrupalı siyasetçileri taşıyan trenin geçişinin ardından başka bir treni vurduğu olayın ayrıntıları ele alındı.

Açıklamada, Rus İHA'larının, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç Başbakanı Carl Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın bulunduğu trenin geçmesinin hemen ardından başka bir treni vurduğu esnada eski CIA Direktörü Petraeus'un civardaki istasyonda bulunduğu vurgulandı.

Ayrıntıların halen netleştirilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, Rus İHA'larının siyasetçileri taşıyan treni kasten hedef alma olasılığının "oldukça muhtemel" olduğu ifade edildi.

Rus İHA'larının, Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede, aralarında eski İngiltere Başbakanı Johnson, eski İsveç Başbakanı Bildt ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell'ın da bulunduğu Avrupalı siyasetçi ve diplomatları taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, David Petraeus, Güvenlik, Polonya, Güncel, CIA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petraeus, Rus İHA'larının treni vurduğu an yakındaki istasyondaydı - Son Dakika

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