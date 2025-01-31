Petro'dan Belgesiz Kolombiyalılara Dönme Çağrısı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'de belgesiz olarak çalışan Kolombiyalılara seslenerek ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ABD'de belgesiz olarak yaşayan Kolombiyalılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD'deki belgesiz Kolombiyalılardan derhal işlerini bırakmalarını ve mümkün olan en kısa sürede Kolombiya'ya dönmelerini istiyorum. Zenginlik yalnızca çalışan insanlar tarafından üretilir. Kolombiya Refah Sosyal Departmanı (DPS), programlarına kaydolan geri dönenlere üretken krediler sağlamaya çalışacaktır. Kolombiya'da sosyal zenginliği birlikte inşa edelim." ifadesini kullandı.

Petro, 30 Ocak'taki açıklamasında ise düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme şeklini "toplama kamplarına" benzetmişti.

Kolombiya lideri Petro ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir süredir, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecine ilişkin gerginlik yaşanıyor.