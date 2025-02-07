Petro'dan Uyuşturucu Yasallaşması İddiası

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kokainin küresel ölçekte yasallaştırılması halinde uyuşturucu ticaretinin sona erebileceğini öne sürdü.

Petro, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada dünyada uyuşturucu ticaretinin arttığına işaret etti.

Petro, "Kokain dünyada yasallaşırsa uyuşturucu ticareti sona erebilir. Kokain, Latin Amerika'da üretildiği için yasa dışı kabul ediliyor. Oysa viskiden daha zararlı değil. Bilim insanları da bunu inceliyor. Barış istiyorsanız, uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetini ortadan kaldırmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

ABD'de resmi verilere göre yılda en az 75 bin kişinin fentanil nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Petro, "Fentanil, Amerikalıları öldürüyor ve bu madde Kolombiya'da üretilmiyor. Fentanil, ABD'li çok uluslu şirketlerin eczane ilacı olarak ortaya çıkmıştı." değerlendirmesinde bulundu.