Peugeot 408: Fastback Crossover ile Otomotivde Yeni Bir Dönem

Otomobil dünyasındaki dönüşümün öncüsü Peugeot 408, 'Fastback Crossover' kimliğiyle sedan, hatchback ve SUV'u birleştiriyor. 'Kedi Duruşu' tasarımı ve 1,48 metrelik tavan yüksekliğiyle aerodinamik verimlilik sağlıyor. EMP2 platformu üzerine inşa edilen araç, 1.2 PureTech (130 HP), 48V hibrit (145 HP) ve tam elektrikli E-408 (213 HP, 456 km menzil) seçenekleri sunuyor. i-Cockpit iç mekanı, 3D gösterge paneli ve AGR koltuklarla konforu artırıyor. Drive Assist 2.0 ile Seviye 2 otonom sürüş ve Night Vision sistemi güvenliği maksimize ediyor. 2026 makyajıyla üçlü LED farlar ve güncellenmiş bilgi-eğlence sistemi geliyor.