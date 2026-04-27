Peugeot 408: Fastback Crossover ile Otomotivde Yeni Bir Dönem - Son Dakika
Peugeot 408: Fastback Crossover ile Otomotivde Yeni Bir Dönem

27.04.2026 20:40
Peugeot 408, sedan, hatchback ve SUV özelliklerini birleştiren fastback crossover kimliğiyle dikkat çekiyor. EMP2 platformu, geniş motor seçenekleri ve i-Cockpit teknolojisiyle öne çıkan araç, 2026 makyajıyla güncellendi.

Otomobil dünyasındaki dönüşümün öncüsü Peugeot 408, 'Fastback Crossover' kimliğiyle sedan, hatchback ve SUV'u birleştiriyor. 'Kedi Duruşu' tasarımı ve 1,48 metrelik tavan yüksekliğiyle aerodinamik verimlilik sağlıyor. EMP2 platformu üzerine inşa edilen araç, 1.2 PureTech (130 HP), 48V hibrit (145 HP) ve tam elektrikli E-408 (213 HP, 456 km menzil) seçenekleri sunuyor. i-Cockpit iç mekanı, 3D gösterge paneli ve AGR koltuklarla konforu artırıyor. Drive Assist 2.0 ile Seviye 2 otonom sürüş ve Night Vision sistemi güvenliği maksimize ediyor. 2026 makyajıyla üçlü LED farlar ve güncellenmiş bilgi-eğlence sistemi geliyor.

Peugeot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peugeot 408: Fastback Crossover ile Otomotivde Yeni Bir Dönem - Son Dakika

SON DAKİKA: Peugeot 408: Fastback Crossover ile Otomotivde Yeni Bir Dönem - Son Dakika
