Peygamber Temalı Yapay Zeka Projesi - Son Dakika
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Peygamber Temalı Yapay Zeka Projesi

Peygamber Temalı Yapay Zeka Projesi
22.06.2026 15:38
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Bilal Erdoğan, gençlerin şahsiyet gelişiminde yapay zeka projesinin önemini vurguladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Peygamberimiz Temalı Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi"ne ilişkin, "Peygamber Efendimizi seven, hayatında kendine örnek alan bireyler yetiştirmek sanıyorum ki insanlığa yapacağımız en büyük hizmettir. Bu proje bununla ilgili bir adım. Gençlerimizi hem akademik olarak geliştiren hem yapay zeka araçlarını güçlü bir şekilde kullanmalarını teşvik eden hem de Peygamber Efendimizi daha yakından tanıyarak sevmelerine zemin oluşturan bir program." dedi.

Bilal Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ve İlim Yayma Vakfı ile Cemiyetinin de katkılarıyla Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı anısına Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen "Peygamberimiz Temalı Yapay Zeka ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi Büyük Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, çocukların akademik olarak gelişmelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin Türk ve İslam dünyası ile dünyanın tamamını kapsayan hedeflere sahip olmalarını istediklerini dile getiren Erdoğan, yapay zekanın, robotik teknolojilerinin artık insanların yaptığı birçok işi yapacağının konuşulduğu bir dönemde "Gelecekte nasıl insanlar ön plana çıkacak, nasıl özellikler aranır olacak?" diye düşündüklerinde Hazreti Peygamber'in ahlakını yaşayan insanların aranır olacağını değerlendirdiğini kaydetti.

Erdoğan, güvenilen, sevilen, muhabbet edilebilen, iletişim kurulabilen, vakit geçirilebilen, bir işi başından sonuna kadar yapabilen, zaman zaman ekibin parçası, zaman zaman da ekibin lideri olabilen bireylerin yetiştirilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Birçok şeyi yapay zekanın ve robotların yapacağı zamanlarda insanlar yine gerçek anlamda şerefli olan, bunu yaşayan, hayatına yansıtabilen insanları arıyor olacaklar. Onun için Peygamber Efendimizi seven, hayatında kendine örnek alan bireyler yetiştirmek sanıyorum ki insanlığa yapacağımız en büyük hizmettir. Bu proje bununla ilgili bir adım. Gençlerimizi hem akademik olarak geliştiren hem yapay zeka araçlarını güçlü bir şekilde kullanmalarını teşvik eden hem de Peygamber Efendimizi daha yakından tanıyarak sevmelerine zemin oluşturan bir program."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinen Erdoğan, modelin öğrencileri edilgen değil etken haline getirerek aktif öğrenmeyi hedefleyen bir proje olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan, bu modelle sadece sınıfta sırasında oturup öğretmenini dinleyen değil, öğretmeniyle beraber projeler yaparak öğrenen öğrencilerin yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "İnşallah Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bütün sınıflarımızla beraber hayata geçirildiği zaman 1-2 sene içerisinde sonuçlarının daha da fazla mezunlarımıza yansıdığını göreceğiz. Öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ilgili tepkilerinin ne kadar olumlu olduğundan da bunu değerlendirebiliyoruz. Onlar için de artık sınıftaki zamanlarının daha keyifli, daha etkileşimli olmaya başladığını görüyoruz. Öğrencinin öğretmenini daha severek dinlediği, takip ettiği, beraber hareket ettiği, öğretmenin de öğrencisiyle daha fazla etkileşimden keyif aldığı bir eğitim ortamının hayata geçtiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de insanlığın yeni bir teknolojik dönüşüm çağından geçtiğini anlatarak, "Bu süreçte bizim ihtiyacımız olan teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten, geliştiren ve insanlığın hayrına yönlendiren bir gençliktir. 'Peygamberimiz' temalı yapay zeka destekli dijital içerik geliştirme projesi tam da bu gayenin bir ürünüdür. Çağımızın güncel teknolojik imkanlarından biri olan yapay zekayı Peygamber Efendimizin hayatını, ahlakını ve evrensel mesajını yeni nesillere ulaştıran anlamlı bir hizmet vasıtasına dönüştürdünüz. Ortaya koyduğunuz animasyonlar ve dijital içeriklerle teknolojiyi değerle, yeniliği hikmetle buluşturdunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, Yapay Zeka, Teknoloji, Şahsiyet, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peygamber Temalı Yapay Zeka Projesi - Son Dakika

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