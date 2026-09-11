Pezeşkiyan ABD savaşına itiraz etti, Direnci artırmalıyız - Son Dakika
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Pezeşkiyan ABD savaşına itiraz etti, Direnci artırmalıyız

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşa ilişkin "Savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız." dedi. Pezeşkiyan, üniversite rektörleriyle yaptığı toplantıda direnci artıracak bir yol izlenmesi ve ekonomik müdahalelerin toplumun koşullarına uygun yapılması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşa ilişkin "Savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız." dedi.

İran'ın Mehr Haber Ajansına göre, Pezeşkiyan, üniversite rektörleriyle yaptığı bir toplantıda konuştu.

ABD ile süren savaşa işaret eden Pezeşkiyan, "Savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız. Direnci artırmak için bizi farklı bir durumda düşmanla müzakere etmeye zorlamayan bir yol izlemeliyiz ve üniversite de bu yolda hükümete yardımcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca ekonomik müdahalelerin toplumun koşullarına uygun olarak yapılması gerektiğini, aksi takdirde iyileştirici değil zararlı olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumun sorunlarını çözmek için Z kuşağı öğrencilerinin yardımından bile yararlanmalıyız. Protestolara katılmak yerine sorunların çözümüne katılmalarını sağlamalıyız. Cumhurbaşkanı olarak kimseyle siyasi bir ilişkim yok. Ülkenin sorunlarını çözmemize yardımcı olan herkesi ve her türlü siyasi görüşü kabul edeceğim."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pezeşkiyan ABD savaşına itiraz etti, Direnci artırmalıyız - Son Dakika

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