İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, petrol satışında ve döviz gelirlerinin ülkeye getirilmesinde yaşanan sorunlara dikkati çekerek, enerji tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran Üniversitesi'nde Öğrenci Besic Teşkilatı tarafından düzenlenen "İlerleme Öncüleri Enerji Çalıştayı"na katıldı.

Ülkenin savaş koşullarında karşı karşıya kaldığı sorunlara değinen Pezeşkiyan, "Savaş döneminde birçok sorun ile karşılaştık. Enerji sektörü, savaş koşullarında yönetilebilmesi gereken en önemli başlıklardan biri." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, enerji kaynaklarının kullanımında tüketim kültürünün değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, çalıştayın yapıldığı salonun gereğinden fazla ısıtıldığını ve ışıkların açık tutulduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, bu tür etkinliklerde doğal ışıktan yararlanılabileceğini ve katılımcıların daha kalın kıyafetler giyerek ısınma ihtiyacını azaltabileceğini dile getirdi.

Petrol satışında ve döviz gelirlerinin ülkeye geri getirilmesinde sorun yaşadıklarını belirten Pezeşkiyan, ülkede benzin tedarikinde de sıkıntılar bulunduğunu kaydetti.

Pezeşkiyan, "Benzin satın alma durumumuz yok ama bu konuda gerekli tedbirleri de almalıyız. Bu sorun yönetilmeseydi benzin ithalatı için 12 milyar dolar harcamak zorunda kalacaktık. Daha önce benzin ithalatı yapıyorduk ancak alınan önlemler sayesinde artık ithalat yapmıyoruz." şeklinde konuştu.