Pezeşkiyan, Hasar Gören Sadabad Sarayı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pezeşkiyan, Hasar Gören Sadabad Sarayı'nı Ziyaret Etti

08.05.2026 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarında zarar gören Sadabad Sarayı'nı inceledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarında zarar gören başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı Kompleksi'ni ziyaret ederek hasarın boyutunu inceledi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Pezeşkiyan, saldırılarda hasar gören Sadabad Sarayı Kompleksi'ni ziyaret etti.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail saldırılarında zarar gören Sadabad Sarayı'nı ziyaret ederek yetkililerden oluşan hasarla ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

İran halkının tarihi ve kültürel öğelerine yönelik saldırıların uluslararası ilkelere aykırı olduğunu belirten Pezeşkiyan, Sadabad Sarayı'nın hasar gören bölümlerinin kısa sürede restore edilmesini istedi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıda Tahran'ın kuzeyinde Elbruz Dağları'nın eteğinde, Kaçarlar Hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Pehlevi Hanedanlığı döneminde yeni bir görünüme kavuşan tarihi Sadabad Sarayı Kompleksi'nde hasar meydana gelmişti.

Saldırılarda, sarayın en ünlü müzelerinden birisi olan Yeşil Saray Müzesinin yanı sıra, Beyaz Saray Müzesi (Millet Sarayı), Ümitvar Kardeşler Müzesi ile tarihi geçmişi 90 yıl geriye giden Saltanat Müzesinin kapı ve pencereleri kırılmıştı.

Ayrıca Kompleksin Kaçar Hanedanlığı döneminden kalan en eski yapısı olan Vali Müzesinin tavanından birçok parça yere düşmüştü.

Sadabad Sarayı

Hem Kaçar hem de Pehlevi Hanedanlığı şahlarının yazlık mekan olarak kullandığı ve tarihi geçmişi 19. Yüzyıla kadar uzanan Sadabad Sarayı Kompleksi, 1979 yılındaki İslam Devrimi'nin ardından müzeye dönüştürülmüştü.

Toplamda 1100 metrekarelik bir alanda kurulu olan Saray Kompleksinin içerisinde 15 müze ve 2 saray bulunuyor.

İran yönetimi hali hazırda bu güzide kompleksi yabancı devlet başkanlarını ağırlamak için kullanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pezeşkiyan, Hasar Gören Sadabad Sarayı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi Süper Lig’e son 2 maç Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

18:38
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 19:41:50. #7.12#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan, Hasar Gören Sadabad Sarayı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.