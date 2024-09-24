Pezeşkiyan: Hizbullah tek başına duramaz

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta CNN televizyonuna konuşan Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının muhtemel sonuçlarını değerlendirdi.

Lübnan'ın "İsrail'in elinde başka bir Gazze olmasına izin veremeyeceklerini" dile getiren Pezeşkiyan, "Hizbullah bunu tek başına yapamaz. Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın Gazze'deki duruma dönüşmesine izin verilemeyeceğini tekrarlayarak, İsrail'in saldırıları durdurulmazsa bölgenin daha geniş bir savaşa girme riskiyle karşı karşıya olacağını söyledi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 492 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.