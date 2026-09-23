Pezeşkiyan ile Zeydi New York'ta anlaşmaların uygulanmasını ele aldı

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran basınına göre, Pezeşkiyan ve Zeydi, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, Pezeşkiyan ile Zeydi, Tahran ve Bağdat arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda mutabık kalırken, İran ile Irak arasında imzalanan anlaşmaların ve mutabakatların uygulanması konularını ele aldı.

Taraflar, ekonomik, ticari, enerji, ulaşım, altyapı ve diğer alanlarda her iki ülkenin de çıkarına fayda sağlayan hususlardan yararlanılması gerektiğinin altını çizerek, bölgeye yönelik yabancı müdahalesinin güvensizliği artırdığına dikkati çekti.