Pezeşkiyan, üretim için gerekirse kültür ve spor komplekslerini geçici kapatacak - Son Dakika
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Pezeşkiyan, üretim için gerekirse kültür ve spor komplekslerini geçici kapatacak

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, üretim çarkının durmaması için gerekirse kullanılmayan binalar ile kültür ve spor komplekslerinin enerjisini geçici olarak keseceklerini açıkladı. Pezeşkiyan, elektrik, doğalgaz, benzin ve su dahil tüm alanlarda tüketimin azaltılması çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki üretim çarkının durmaması için gerekirse kullanılmayan binalar ile kültür ve spor komplekslerinin enerjilerinin geçici olarak kesileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, katıldığı bir programda ülkedeki üretim ve enerji konularını değerlendirdi.

Pezeşkiyan, "Bütün yönleri ile topyekün bir savaş içindeyiz. Elbette bu koşullar altında müzakere ve diyalog içindeyiz. İran halkının hakkını ve hukukunu savunmak için onurlu ve yetkili bir konumdan konuşuyoruz." diye konuştu.

Elektrik ve enerji kesintilerinin önlenmesi gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Üretim çarkının zarar görmesine izin vermemeliyiz. Gerekirse, tüketim şeklini yeniden düzenlemek amacıyla, kullanılmayan binalar ile kültür ve spor kompleksleri geçici olarak kapatılacak ve üretim çarkının dönmesi sağlanacaktır." dedi.

Pezeşkiyan, insanların geçim kaynaklarını güçlendirmenin ve üretimi desteklemenin çalışmalarındaki öncelikli konular olduğunu ifade etti.

Düşmanlarına karşı direnmenin ve karşı koymanın koşulunun "herkesin zorluklara katlanması" olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Bu amaçla, elektrik, doğalgaz, benzin, su ve diğer enerji alanları da dahil olmak üzere tüm alanlarda tüketimi azaltmamız lazım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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