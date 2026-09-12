Pezeşkiyan Yeni Delhi'de konuştu, yaptırımlara karşı BRICS işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Pezeşkiyan Yeni Delhi'de konuştu, yaptırımlara karşı BRICS işbirliği çağrısı yaptı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı fiili mücadelenin BRICS üyeleri ve bağımsız ülkeler için öncelikli olduğunu söyledi. Pezeşkiyan ayrıca barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların normalleştirilmesine karşı BRICS'in açık tutum sergilemesi çağrısı yaptı.

BENDER İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımlara ve bununla mücadele yöntemlerine ilişkin "Tek taraflı ve insanlık dışı yaptırımlarla fiili olarak mücadele etmek BRICS üyeleri için öncelikli konudur." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Pezeşkiyan, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımlara işaret ederek "Ülkelerin büyümesini, çocukları, hastaların sağlığını ve halkın geçimini hedef alan tek taraflı ve insanlık dışı yaptırımlarla ciddi ve fiili olarak mücadele etmek BRICS üyeleri ile bağımsız ülkeler için öncelikli konudur." ifadelerini kullandı.

Bölgede kalıcı güvenliğin, ülkelerin birbirlerinin egemenliğine karşılıklı saygı göstermesine ve "bazıları için güvenlik, diğerleri için güvensizlik" anlayışının reddedilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, hiçbir ülkenin topraklarının komşularına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca, BRICS'in sivil altyapı ile barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların normalleştirilmesine karşı açık tutum sergilemesi çağrısı yaparak bu tür saldırıların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Ülkesinin BRICS ve Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde siyasi koordinasyonun güçlendirilmesini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini belirten Pezeşkiyan, güney ülkelerinin yararına olacak şekilde bilim, teknoloji, enerji ve gıda güvenliği alanlarındaki işbirliğinin daha ileri bir seviyeye taşınması gerektiğini savunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mesud Pezeşkiyan, Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pezeşkiyan Yeni Delhi'de konuştu, yaptırımlara karşı BRICS işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika

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