Philadelphia'da Küçük Uçak Kazası - Son Dakika
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Philadelphia'da Küçük Uçak Kazası

Philadelphia'da bir uçak düştü, yangın çıktı, yerel halktan çok sayıda yaralı var.

01.02.2025 09:31
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NEW YORK, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan bir yerleşim yerine küçük uçak düştü. Uçağın düşmesi büyük yangına yol açtı.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafında uçakta sadece 2 kişi bulunduğu bildirildi, ancak daha sonra bu sayı 6 olarak güncellendi. Uçakta bulunanların uçaktan kaçmayı başarıp başarmadığı bilinmiyor. Yerde bulunan çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada Philadelphia'dan Missouri'nin Springfield kentine giden Learjet 55 tipi uçağın, Kuzeydoğu Philadelphia Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştüğü kaydedildi. Nüfusun yoğun olduğu bir bölgede bulunan Roosevelt Alışveriş Merkezi yakınlarındaki işlek bir kavşakta yere çakılan uçak, çok sayıda ev ve otomobilin yanmasına yol açtı.

CBS News'in bildirdiğine göre acil müdahale ekipleri olay yerinde yangınla mücadele ediyor.

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, "Philadelphia'nın kuzeydoğusunda meydana gelen küçük uçak kazasına acil müdahale ekipleri müdahale ediyor ve tüm kaynaklarımızı müdahale için ayırıyoruz. Daha fazla bilgiye ulaşır ulaşmaz konuyla ilgili yeni açıklamalar yapacağız" dedi.

Federal Havacılık İdaresi, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazayla ilgili soruşturmaya başkanlık edeceğini belirtti.

Birkaç gün önce Washington DC'de American Havayolları'na ait bir jet ile ABD ordusuna ait bir Black Hawk tipi helikopterin çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetmiş ve olay ABD'de 2009 yılında bu yana yaşanan en ölümcül uçak kazası olarak kayda geçmişti.

Kaynak: Xinhua

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